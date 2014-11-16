Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Александр Новак расскажет подробности о соглашении позже.

Москва договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Эти сведения будут опубликованы на следующей неделе. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания с главой государства Владимиром Путиным сделал вице-премьер страны Александр Новак. Президент хотел узнать у чиновника о том, заключено ли соглашение по линии ОПЕК.

Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично. Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее эксперт не исключал, что Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь 2023 года. Однако Александр Новак уточнял, что в августе страна в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства.

Новак заявил, что страны ОПЕК+ выполнили в июне условия сделки на более, чем 100%.

Фото и видео: Kremlin.ru