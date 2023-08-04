Новак заявил, что страны ОПЕК+ выполнили в июне условия сделки на более, чем 100%

Вице-премьер РФ оценил итоги проведенного заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в июне 2023 года смогли выполнить условия сделки по сокращению добычи нефти на более, чем 100%. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал вице-премьер страны Александр Новик. Чиновник выступил по результатам проведенного заседания мониторингового комитета энергетического объединения.

Очередное заседание министерского комитета прошло, оценили ситуацию на рынке, посмотрели текущую ситуацию на рынке, оценили исполнение соглашения за июнь месяц. Оно на высоком уровне, больше 100%. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что участники совещания подтвердили реализацию сделки в прежних параметрах. Дополнительно делегаты поддержали продление добровольного сокращения нефти Саудовской Аравией на один миллион баррелей в сутки. Россия взяла на себя международное обязательство по продлению на первый осенний месяц свое добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки. Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 4 октября.

Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году на 2,4 млн б/с.

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