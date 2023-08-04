Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году на 2,4 млн б/с

Вице-премьер Росси рассказал о стабилизации ситуации на энергетических рынках мира.

Спрос на нефть на мировых рынках восстановился после пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время он находится на уровне, превышающем показатели 2019 года. В 2023 году эксперты ожидают повышения планки еще на 2,4 млн баррелей в сутки. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал вице-премьер страны Александр Новик. Чиновник подчеркнул, что в рамках проведенного заседания министерского мониторинга стран-участник ОПЕК+ делегаты смогли обсудить прогнозы на 2024 год. Речь пойдет примерно о плюсе в 2,2 миллиона баррелей ежесуточно. Аналитики берут за основу те параметры, которые необходимы для обеспечения энергетических рынков предложением при учете уровня добычи и стран ОПЕК, и тех государств, которые не входят в данное объединение. Пока что ситуация считается стабильной, а стоимость ресурсов пришла к приемлимому для всех уровню.

Мы наблюдаем, кстати, максимальный рост спроса, рекордные показатели. После пандемии мы восстановились выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире. Это 102,4 млн б/с. То есть прирост составит примерно 2,4 млн б/с. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак заявил, что добыча нефти в РФ находится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

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