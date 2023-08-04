Новак заявил, что добыча нефти в РФ находится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки

Вице-премьер России рассказал о ситуации в стране с нефтяными обязательствами перед членами ОПЕК+.

Добыча нефти на территории России держится в районе 9,5 миллиона баррелей ежесуточно. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал вице-премьер страны Александр Новик. Чиновник заметил, что такие результаты говорят о том, что страна соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, которое страны-участницы энергетического альянса начали с марта текущего года.

Август... и сентябрь, два месяца, в течение которых мы меньше поставляем на экспортные рынки для того, чтобы совместно с другими нашими странами поддержать ситуацию на рынке и обеспечить необходимую стабильность. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: разработанные экономические модели на Северном Кавказе позволят работать с рисками.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live