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Новак заявил, что добыча нефти в РФ находится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки

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Вице-премьер России рассказал о ситуации в стране с нефтяными обязательствами перед членами ОПЕК+.

 Добыча нефти на территории России держится в районе 9,5 миллиона баррелей ежесуточно. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал вице-премьер страны Александр Новик. Чиновник заметил, что такие результаты говорят о том, что страна  соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, которое страны-участницы энергетического альянса начали с марта текущего года.

Август... и сентябрь, два месяца, в течение которых мы меньше поставляем на экспортные рынки для того, чтобы совместно с другими нашими странами поддержать ситуацию на рынке и обеспечить необходимую стабильность.

Александр Новак, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: александр новак, нефть, опек плюс, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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