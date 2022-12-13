Новак: разработанные экономические модели на Северном Кавказе позволят работать с рисками

Вице-премьер РФ рассказал о планах по развитию региона.

Разработанные для регионов Северного Кавказа экономические модели позволяют эффективно формировать задачи и качественно работать с рисками. Методика создавалась при учете анализа внутреннего рынка, масштаба теневой экономики, а также мер поддержки со стороны властей. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительственной комиссии сделал российский вице-премьер Александр Новак. Чиновник заметил, что основной задачей становится наращивание инвестиций, а также налаживание отечественных производств, создание новых рабочих мест по регионам страны.

Таким образом, разработанные экономические модели позволяют эффективно формировать задачи, четко определять приоритеты, качественно работать с рисками. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак подчеркнул, что для каждого субъекта РФ подобран индивидуальный подход в вопросе экономической модели развития. Чиновник добавил, что в 2022 году кабинетом министров утверждена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. В текущем году разработан план мероприятий по ее реализации. В этом перечне оказались около ста пунктов.

Новак: Россия сможет локализовать производство ветроустановок в течение двух-трех лет.

Фото и видео: Правительство России