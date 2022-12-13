Новак: Россия сможет локализовать производство ветроустановок в течение двух-трех лет

Вице-премьер РФ рассказал о работе с возобновляемыми источниками энергии в стране.

Россия сможет локализовать производство оборудования для ветряной энергетики в течение следующих двух-трех лет. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Чиновник пояснил участникам встречи, что доля ВИЭ в отечественном энергетическом балансе на текущий момент составляет порядка одного или двух процентов. Уже к 2025 году власти рассчитывают увеличить показатель на десять процентов.

Здесь уровень локализации еще достаточно низкий. В 2022 мы столкнулись с уходом с нашего рынка тех иностранных компаний, которые здесь занимались производством и локализацией ветровых электростанций. Но я считаю, что это не проблема. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт также прокомментировал вопрос работы солнечный панелей. Российский вице-премьер Александр Новак уточнил, что в стране отечественные компании научились локализовывать и производить эти средства по собственным технологиям. Сейчас эти солнечные панели продаются не только на внутреннем, но и иностранных рынках.

Новак: страны ОПЕК+ могут продолжить сотрудничество и после 2023 года.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

