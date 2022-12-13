Новак: страны ОПЕК+ могут продолжить сотрудничество и после 2023 года

Вице-премьер РФ рассказал о взаимодействии в энергетическом альянсе.

Страны - участницы международного энергетического соглашения ОПЕК+ могут продолжить сотрудничество и после окончания сделки, которое завершается в 2023 году. Соответствующее заявление на всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве сделал вице-премьер страны Александр Новак. Специалист пояснил, что взаимодействие может касаться реализации совместных технологических проектов.

Но у нас есть соглашение, которое мы подписали несколько лет назад о том, что если не будет необходимости координировать наши действия, рынок будет сам хорошо работать и балансироваться, мы просто будем собираться, мониторить ситуацию... Александр Новак, вице-премьер РФ

Вице-премьер России добавил, что соглашение ОПЕК+ учитывает национальные интересы не только стран- производителей нефти, но и также и ее потребителей. Однако альянс не регулирует стоимость на энергетический ресурс, а лишь соблюдает баланс интересов между предприятиями-экспортерами и потребителями.

Новак сообщил, что РФ перенаправила в Азию около 20% нефти, которая раньше шла в Европу.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"