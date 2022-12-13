Новак сообщил, что РФ перенаправила в Азию около 20% нефти, которая раньше шла в Европу

Вице-премьер РФ рассказал о новых контрактах с дружественными странами.

Россия перенаправила около 20% собственной нефти, поставляемой ранее в европейский регион, на азиатский рынок. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал вице-премьер страны Александр Новак. Чиновник добавил, что поставки отечественного трубопроводного природного газа в КНР увеличились на 50%. Речь идет о работе такого проекта как "Сила Сибири".

Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил о том, что прошлой весной в России на фоне западных санкций против энергетической отрасли Москвы властям удалось в течение полутора месяцев наладить новые логистические цепочки, а также заключить новые международные договоры. Теперь поставки осуществляются в Азиатско-Тихоокеанский регион, Среднюю и Центральную Азию. Африку и Латинскую Америку.

Новак сообщил о намерении РФ перевести все взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалюты.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"