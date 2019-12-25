Это ответная мера в ответ на высылку сотрудников российского торгового представительства.

Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве рассказали, что ноту о признании дипломатов персонами нон грата вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину. Подчёркивается, что это ответная мера в ответ на высылку сотрудников российского торгового представительства из Софии. В МИД РФ назвали это решение ничем не мотивированным.

Ранее мы писали, что премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов.

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