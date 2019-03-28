ТОФ провел учения по обстрелу подлодки потенциального противника.

Россия "обстреляла" подлодку бомбами и торпедами. Соответствующий ролик продемонстрировали представители Минобороны России на собственном YouTube-канале. На кадрах засняты тактические учения Тихоокеанского флота РФ.

В рамках операции российские военные атаковали подводную лодку потенциального противника при помощи глубинных бомб и торпед. К участию в мероприятиях привлекалась атомная подлодка ТОФ. Поиск и идентификацию целей вели малые противолодочные суда. Экипажи взаимодействовали с палубным вертолетом Ка-27ПЛ.

Подлодка "Вепрь" после ремонта вернулась в состав ВМФ России.

Видео: Минобороны России