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Россия "обстреляла" подлодку бомбами и торпедами

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ТОФ провел учения по обстрелу подлодки потенциального противника.

Россия "обстреляла" подлодку бомбами и торпедами. Соответствующий ролик продемонстрировали представители Минобороны России на собственном YouTube-канале. На кадрах засняты тактические учения Тихоокеанского флота РФ. 

В рамках операции российские военные атаковали подводную лодку потенциального противника при помощи глубинных бомб и торпед. К участию в мероприятиях привлекалась атомная подлодка ТОФ. Поиск и идентификацию целей вели малые противолодочные суда. Экипажи взаимодействовали с палубным вертолетом Ка-27ПЛ.

Подлодка "Вепрь" после ремонта вернулась в состав ВМФ России.

Видео: Минобороны России

Теги: тихоокеанский флот, торпеда, тоф
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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