Подлодка "Вепрь" после ремонта вернулась в состав ВМФ России

Об этом рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Подлодка "Вепрь" проекта 971 после ремонта вернулась в состав Военно-морского флота России. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В интересах ВМФ поставлена одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка Алексей Криворучко, замминистра обороны России

Эксперт уточнил, что в 2020 году российский флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Военные также приняли на вооружение подводный крейсер "Князь Владимир".

По стратегии развития "Бореи" призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев в отечественном флоте Степан Кельбас, командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота

Напомним, что состав ВМФ России пополнился двумя новыми кораблями обеспечения. На флот также поступили 50 объектов ракетного и минно-торпедного вооружения.

