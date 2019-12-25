Российскому атомному "Князю Владимиру" сделали "мелкий тюнинг"

ВМФ России получил АПЛ проекта 995А 12 июня в День России.

Российской атомной подводной лодке "Князю Владимиру" сделали "мелкий тюнинг". Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал в интервью для "Звезды". Работы выполнялись перед сдачей АПЛ Военно-морскому флоту России.

Мы делаем ремонт в квартире, и вот уже и стены готовы, и окна стоят, и паркет постелен и люстры привесили, но после этого начинается: здесь крючочек привесить, здесь зеркальце, здесь картины Алексей Рахманов , глава Объединенной судостроительной корпорации

Эксперт напомнил, что основные тесты субмарины завершились в 2019 году. После этого в 2020 году осталось закончить небольшие работы. До конца года ОАК создаст и отремонтирует еще 14 кораблей.

Нас ждет очень тяжелый, я бы даже сказал, рекордный год, поскольку такое количество мы, наверное, не сдавали с советских времен Алексей Рахманов , глава Объединенной судостроительной корпорации

Напомним, что АПЛ проекта 955А "Князь Владимир" проекта 955А ВМФ России получил 12 июня в День России.

Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе.