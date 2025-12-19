Россия обновила рекорд по выручке от экспорта овса в 2025 году

"Агроэкспорт" сообщил о показателях ввоза и вывоза продукции.

Россия по результатам 2025 года обновила собственный рекорд по выручке от экспорта овса. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Специалисты уточнили, что поставки нашего государства по данному продукту превысили 280 тысяч тонн. Этот груз имел цену порядка 62 миллионов долларов.

"Агроэкспорт" уведомил общественность о том, что в списке из трех стран-лидеров по импорту овса в денежном выражении находятся Китай, Монголия и ОАЭ.

Фото: pxhere.com