Россия обновила рекорд экспортной выручки по мучным кондитерским изделиям

Россия по результате 2025 года обновила рекорд по экспортной выручке от поставок мучных кондитерских изделий. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Известно, что отечественные поставки за границу увеличились на 11 процентов и составили 788 миллионов долларов. За пределы нашей страны отправились свыше 310 тонн мучных кондитерских изделий.

пресс-служба "Агроэкспорт"

Крупнейшими странами-импортерами российской продукции в данной категории по итогам прошлого года стали Казахстан (около 260 миллионов долларов), Белоруссия (более 191 миллионов долларов), Киргизия (свыше 62 миллионов долларов), Азербайджан (более 38 миллионов долларов), Узбекистан (более 37 миллионов долларов). В топ-десять также попали Таджикистан, Монголия, Армения, Грузия и КНР. Дополнительно эксперты указали на рост поставок в стоимостном выражении в страны, которые не вошли в рейтинг. В частности, экспорт в Абхазию возрос на 27 процентов, в Туркмению - на 19 процентов, в Сербию - на 37 процентов, в Турцию - в 2,4 раза, на территорию ОАЭ - на 42 процента.

"Агроэкспорт": Россия возобновила экспорт ячменя в Тунис.

Фото: pxhere.com