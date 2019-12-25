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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Сегодня, 11:52
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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

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За сутки умерли 857 человека, зараженных коронавирусом.

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки по стране медики зарегистрировали летальный исход в 857 случаях. В общей сложности за все время пандемии погибли от ковида
206 388 пациентов.

За последние сутки подтверждено 857 смертей... За весь период по России умерло 206 388 человек.

пресс-служба оперштаба РФ

Напомним, что предыдущий антирекорд Россия поставила 28 сентября. Тогда жертвами пандемии стали 852 человека. Сейчас большинство смертей пришлось на Москву (65 человек), Петербург – 60 и Свердловскую область – 41.

В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки. Это новый максимум.

 

Фото и видео: оперштаб РФ

Теги: оперштаб, пандемия, статистика
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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