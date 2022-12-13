Россия не вмешивается в выборы Турции, заявил Лавров

Глава МИД РФ уточнил, что страна не вмешивается во внутренние дела независимых государств.

Россия не вмешивается в президентские и парламентские выборы в Турции. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с коллегой по министерству иностранных дел Мевлютом Чавушоглу сделал российский руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник выступил по итогам двусторонних переговоров, которые состоялись в Анкаре. Корреспонденты хотели узнать у иностранного гостя о том, какую политическую силу в Турции поддерживает Москва. Сергей Лавров в шутку спросил о том, не перепутали ли его с американцами, которые имеют привычку вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

РФ никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний. Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют демократические процедуры. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что Кремль никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний, так как уважают демократические процедуры и законодательство, суверенное право на развитие.

Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном.

Фото и видео: МИД России