Лавров ответил на вопрос о возможной встрече с Блинкеном

Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва никогда не отказывалась от контактов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос СМИ о том, планируется ли его встреча на полях штаб-квартиры ООН с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном во время рабочего визита в Нью-Йорк в конце апреля. Дипломат в ходе совместной пресс-конференции с турецким министром по иностранным делам Мевлютом Чавушоглу уточнил, что Москва никогда не отказывалась от серьезных предложений стран о переговорах.

"А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?". Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы ее рассмотрим. Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия может работать по экспорту и вне зерновой сделки, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России