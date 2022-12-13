Россия может работать по экспорту и вне зерновой сделки, заявил Лавров

В МИД РФ рассказали об альтернативном плане Москвы по черноморской инициативе.

Россия, если придется, может и будет работать по экспорту собственного зерна вне черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Анкаре сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что транспортировка сельскохозяйственной продукции может происходить через территорию Турции и Катара. Дипломат добавил, что экспорт в нуждающихся странах не пострадает от нехватки российской продукции.

Если у них (Запада) не будет желания по-честному подойти к тому, что предложил и так настойчиво продвигал господин (Антониу) Гутерреш, ну, пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам - они уже создали соответствующую логистику, которая работает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что будет рад видеть Чавушоглу с визитом в РФ "при любой возможности".

Фото и видео: МИД России