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Лавров заявил, что будет рад видеть Чавушоглу с визитом в РФ "при любой возможности"

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Глава МИД РФ пригласил турецкого коллегу в Москву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что будет рад видеть своего турецкого коллегу, министра по иностранным делам Мевлюта Чавушоглу с официальным рабочим визитом в РФ "при любой возможности". Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках совместной пресс-конференции, которая состоялась в Анкаре по итогам двусторонних контактов.

Я удовлетворен итогами визита, будем контакты наши продолжать. При любой возможности буду рад видеть господина министра в Российской Федерации.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: мевлют чавушоглу, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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