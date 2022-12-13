Лавров заявил, что будет рад видеть Чавушоглу с визитом в РФ "при любой возможности"

Глава МИД РФ пригласил турецкого коллегу в Москву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что будет рад видеть своего турецкого коллегу, министра по иностранным делам Мевлюта Чавушоглу с официальным рабочим визитом в РФ "при любой возможности". Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках совместной пресс-конференции, которая состоялась в Анкаре по итогам двусторонних контактов.

Я удовлетворен итогами визита, будем контакты наши продолжать. При любой возможности буду рад видеть господина министра в Российской Федерации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Турции выразили признательность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Фото и видео: МИД России