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Россия не собирается закрывать страну, заявила Матвиенко

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Спикер верхней палаты парламента оценила действия граждан России, покинувших страну.

Российские власти не собираются закрывать государственные границы и запрещать россиянам ездить по миру или же запрещать уехавшим соотечественникам въезд обратно на территорию страны. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Парламентарий напомнила о том, что речь идет об открытой стране и праве людей.

Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше. Мы не собираемся вешать замок, мы не собираемся запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. А так, мы ждем своих домой.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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