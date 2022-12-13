Мишустин: Россия не допустила негативного развития в экономике

Глава кабмина РФ рассказал об экономических результатах 2022 года.

Россия не допустила негативного развития в экономике. Соответствующее заявление в ходе выступления на экономическом совещании сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что коллегам из кабинета министров важно укреплять динамику развития страны при учете существующих внешних вызовов. Эксперт добавил, что требуется обсудить, какие именно механизмы требуется принять на уровне властей страны.

Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и, конечно, наиболее уязвимые сегменты нашей экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин напомнил о том, что во многих отечественных отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост показа телей. В частности, речь идет о фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и выпуску готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики. По завершению прошлого года безработица упала до исторического минимума, а инфляция в годовом выражении составила менее 12 процентов.



Мишустин: в 2023 году начнется строительство трассы в обход Адлера.

Фото и видео: Правительство России