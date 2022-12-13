Мишустин: в 2023 году начнется строительство трассы в обход Адлера

Глава кабмина РФ рассказал о дорожном строительстве.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году в Сочи начнется строительство автомобильной трассы в обход города Адлера. Соответствующей информацией в ходе оперативного заседания правительства страны по экономическим вопросам сообщил председатель кабинета министров. Он пояснил, что на указанный проект власти направят из федерального бюджета около 74 миллиардов рублей. Работы предполагаются вестись следующие пять лет.

Прорабатывается ряд технических решений и финансовой модели по строительству автомобильной трассы "Джугба - Сочи", которая важна для развития внутреннего туризма. В этом году планируем приступить к реализации первого этапа обхода Адлера Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин будет ориентироваться в работе на плавное восстановление роста экономики.

Фото и видео: Правительство России