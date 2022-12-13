Мишустин предложил выбрать приоритетные объекты для досрочной стройки

Михаил Мишустин рассказал об инфраструктурном строительстве.

Российское правительство будет ориентироваться в работе на плавное восстановление роста экономических показателей. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о необходимости учитывать при обсуждении антикризисных мер возможные прогнозные корректировки на следующий три года. Чиновник пояснил, что власти должны отбирать такие транспортные и социальные инфраструктурные объекты, которые получится возвести досрочно в текущем году, а также - до завершения 2024 года.

Эти изменения необходимо будет учесть при обсуждении возможных корректировок прогноза на ближайшие три года, ну и ориентироваться в своей работе на плавное возобновление роста экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделит около 9,5 млрд рублей 10 регионам на укрепление бюджетов.

Фото и видео: Правительство России