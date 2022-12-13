Правительство выделит около 9,5 млрд рублей 10 регионам на укрепление бюджетов

Выделенные средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и расходную частию.

Правительство России выделит около 9,5 млрд рублей 10 регионам на укрепление бюджетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, выделенные средства помогут укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и расходную части. Финансирование получат Красноярский край, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Тульская, Челябинская и Ярославская области.

Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову следить за тем, чтобы финансирование регионов на выполнение всех социальных обязательств доводилось вовремя.

Ранее мы сообщали, что правительство направит на строительство трассы М-12 еще 30 млрд рублей.

Видео: Правительство России