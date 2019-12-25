Россия направит в Гватемалу обещанную партию вакцины "Спутник V"

Самолет с вакциной должен прибыть в страну уже на этой неделе.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказал "РИА Новости", Москва направит в Гватемалу обещанную партию российской вакцины "Спутника V". По его словам, один самолет с вакциной должен прибыть уже на этой неделе.

Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств, — сказал он.

Ранее глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявил на встрече с депутатами, что доибвается возврата средств от России за "Спутник V", так как были нарушения в исполнении сроков договоров. Соответствующую запись опубликовал журналист Андреа Домингес в Twitter.

В страну пока была доставлена небольшая часть из общего числа уже оплаченных доз вакцины. В свою очередь министр иностранных дел Педро Броло Вила заявил, что в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы пересмотреть контракт по "Спутнику V". Предполагается в него включить и вакцину "Спутник Лайт".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил странам Шанхайской организации сотрудничества обмениваться штаммами коронавируса для их изучения.

Фото: Piter.TV