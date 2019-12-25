Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами коронавируса

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко предложил странам Шанхайской организации сотрудничества обмениваться штаммами коронавируса для их изучения. Такое заявление чиновник сделал во время встречи глав профильных ведомств стран-участниц ШОС. Специалист уверен, что инициатива позволит оперативнее и быстрее реагировать на новые эпидемиологические угрозы.
С появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретенного иммунитета в ответ на "базовый" вариант.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Мурашко напомнил, что страны ШОС сопряжены друг с другом в географическом плане. Он отметил, что сотрудничество по борьбе с распространением коронавируса должно включать в себя не только сведения об эффективности используемых в лечении COVID-19 медикаментозных препаратов, но также и в вопросе принятия превентивных мер.
Минздрав РФ подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.
Фото: Правительство России
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