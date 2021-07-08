Россия направила в Турцию самолет-амфибию для тушения пожаров

Он вылетел с аэродрома Крымск в сторону аэродрома временного базирования Адана.

Россия направила в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента РФ Владимира Путина направил в Турцию самолет из состава морской авиации ВМФ России. Он вылетел с аэродрома Крымск в сторону аэродрома временного базирования Адана. Его обслуживанием займется инженерно-технический состав Ейского авиацентра.

Отметим, что Бе-200 способен вместить в себя 12 тонн воды. Его баки заполняются за 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности.

Ранее в сети была опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.

Видео: Минобороны России