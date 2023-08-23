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Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

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Глава России заметил, что точная дата будет определена позже.

Россия как председатель в БРИКС в следующем году, планирует провести саммит объединения в октябре 2024 года на территории города Казани. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Политик добавил, что конкретные даты будут согласованы с участниками мероприятия по дипломатическим каналам позже.

Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, владимир путин, казань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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