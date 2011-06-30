Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка

Глава России рассказал о попытке отдельных стран вернуть колониализм.

Страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве, включая и право народов на собственное развитие. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Президент России подчеркнул, что государства выступают также против гегемонии, пропаганды отдельными сторонами своей исключительности и политики неоколониализма.

Мы все единодушно выступаем в пользу формирования по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов устава ООН миропорядка, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда