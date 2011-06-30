Глава России рассказал о поддержке жителей Донбасса.

Российские действия на Украине продиктованы лишь одним - положить конец той войне,которая ранее была развязана против мирного населения на Донбассе киевским режимом при поддержке стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на саммите БРИКС в ЮАР сделал глава государства Владимир Путин. Политик принимает участие в мероприятии по видеосвязи.

Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее. Продиктованы только одним - положить конец в той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами... Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что власти Украины ведут себя так, будто бойцы ВСУ не их люди.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда