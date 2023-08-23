Путин заявил, что власти Украины ведут себя так, будто бойцы ВСУ не их люди

Глава России оценил ход контрнаступления ВСУ в зоне СВО.

Киевский режим, бросая своих людей в "наступление" в регионе конфликта, ведут себя так, будто это не их граждане. Соответствующее заявление глава государства Владимир путин сделал в рамках рабочей встречи с временно исполняющий обязанности губернатора Луганской народной республики леонидом Пасечником. Политик добавил, что линия соприкосновения в ЛНР остается стабильной.

Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля. <...> Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ отметил, что руководящая в новом российском регионе администрация неплохо справляется с поставленными задачами, а также может организовать проведение парламентских выборов в республике в непростых условиях. Владимир Путин добавил, что обстановка требует от чиновников собранности и готовности к серьезной работе, а также - таланта.

Путин провел рабочую встречу с Пасечником.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live