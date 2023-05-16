Его основными источниками будут Колмозерское и Полмостундровское месторождения.

Россия начнет промышленную добычу лития до 2030 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, основными источниками лития будут Колмозерское и Полмостундровское месторождения. Козлов отметил, что в 2028 году ожидает пуск первой очереди горно-обогатительного комплекса (ГОК). Он обеспечит добычу и переработку 600 тыс. тонн руды в год.

Кроме того, в 2031 году производственные мощности увеличатся до 2 млн тонн. Козлов заявил, что ГОК будет производить сподуменовый концентрат в количестве до 275 тыс. тонн в год. При этом не позднее 2030 года ожидается запуск производства на базе Полмостундровского и Тастыгского месторождений.

