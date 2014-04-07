Родион Мирошник указал на причастность Запада к военным преступлениям ВСУ.

Москва может предъявить обвинение производителям западного вооружения, которое армия киевского режима применяет для совершения атак против мирных граждан, так как они участвуют как минимум в согласовании направления воздушного удара. Соответствующей информацией поделился с журналистами "РИА Новостей" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что речь идет об использовании оперативно-тактических ракет ATACMS против Луганска, крылатых ракет французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.

Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости