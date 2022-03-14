Родион Мирошник напомнил о целях ВСУ в российском приграничном регионе.

Киевский режим совершит преступление против Курской атомной электростанции в том случае, если у него появится такая возможность, однако сейчас Москва делает все необходимое для того, чтобы этого не допустить. Соответствующей информацией поделился с журналистами "РИА Новостей" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что Вооруженные силы Украины напали на российский приграничный регион ради того, чтобы доказать коллективному Западу, что все расходы международных союзников на военную поддержку страны не просто деньги в пропасть, а инвестиции.

Давно избавились от иллюзий, что украинская сторона из своих глубинных соображений не будет этого делать. Украина совершит преступление, если у нее будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник добавил, что по его мнению, Киев существует только в формате войны, а "Зеленские, Ермаки, всякие Кулебы" - это банда войны, не способные существовать в формате мира. Дипломат считает, что таких людей утилизируют по завершению регионального конфликта теми или иными руками или способами.

ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области, заявил Мирошник.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости