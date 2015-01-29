Родион Мирошник сообщил данные, полученные им во время рабочей поездки в приграничный регион России.

Группы боевиков из армии киевского режима расстреливают "как в тире" транспортные средства мирных жителей на территории Курской области, в том числе из БТР и танков. Соответствующей информацией поделился с журналистами "РИА Новостей" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник. Дипломат указал СМИ на то, что у МИД РФ ес ть сведения о датах, местах и ФИО тех людей, которые были серьезно ранены или даже погибли из-за действий Вооруженных сил Украины, которые сначала тормозили машины на блокпостах, а затем отводили пассажиров и водителей в сторону, где расстреливали.

ЯОни в деталях описывали то, как столкнулись с целыми группами боевиков, которые были без знаков различия: они были либо в гражданской одежде, либо в камуфляже, но без знаков. Они блокировали эвакуационные трассы, расстреливали проезжающие мимо машины как в тире. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник пояснил, что Россия имеет дело с "абсолютно звериной стаей", которая была отправлена киевским режимом на совершение теракта. Дипломат считает, что украинские боевики получили указание не ограничивать себя ни в чем и не останавливаться, так как якобы для них за совершенные деяния не последует никакой ответственности. В МИД РФ указали на то, что ответственность настигнет в реальности и для исполнителей преступных приказов, и для тех, кто их отдавал.

Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости