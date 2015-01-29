В МИД РФ раскрыли сведения от мирных граждан региона, которые повстречали солдат ВСУ.

На территории Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские вооуженные формирования. Соответствующей информацией поделился с журналистами "РИА Новостей" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник.

.... Упоминали о появлении людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат объяснил СМИ, что у российской стороны есть все основания утверждать то, что в вылазке украинского режима в приграничный регион принимают участие иностранные боевики в различном качестве. Такие сведения предоставили сами военнослужащие ВСУ, которые оказались в плену ВС РФ, либо те, с которыми общалось местное население.

Люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости