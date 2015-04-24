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Мирошник: связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена

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По его словам, связь в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда.

Связь с жителями Курской области, куда вторглись украинские войска, сильно осложнена. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "РИА Новости".

По его словам, связь в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда. Посол подчеркнул, что эти люди рискуют каждый день, направляясь туда, и тайно вывозят тех, кто не смог покинуть регион.

Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: курская область, мид россии, родион мирошник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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