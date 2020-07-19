В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна. Об этом сообщает The National Interest.
Специалисты полагают, что на усиление позиций России на рынке соответствующего сырья может повлиять глобальное потепление. Предполагается, что из-за засухи страны-импортеры пшеницы станут более уязвимы к политическому давлению с российской стороны.
Напомним, что в этом году Россия почти на два месяца блокировала экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза.
Ранее мы сообщали о том, что глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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