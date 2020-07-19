Глобальное потепление может привести к усилению позиций России на рынке зерна.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна. Об этом сообщает The National Interest.

Специалисты полагают, что на усиление позиций России на рынке соответствующего сырья может повлиять глобальное потепление. Предполагается, что из-за засухи страны-импортеры пшеницы станут более уязвимы к политическому давлению с российской стороны.

Напомним, что в этом году Россия почти на два месяца блокировала экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза.

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Видео: kremlin.ru