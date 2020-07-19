Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от коронавируса

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что в России необходимо закрепить хорошие результаты вакцинацией, так как достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию.

Он отметил, что в соседних республиках вторая волна пандемии только начинается.

Ранее мы сообщали о том, что в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире.

Видео: YouTube / Минобороны России