Россия из-за коронавируса ограничила движение через госграницу

В правительстве объяснили, кто может въезжать и выезжать из РФ на время распространения коронавируса по стране.

Россия из-за коронавируса ограничила движение через государственную границу. Об этом сообщили в правительстве России. Известно, что ограничения касаются автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных КПП. Ограничено движение через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Через границу будут пускать водителей грузовиков с международным сообщением, экипажи судов. Ограничения не повлияют на движение персонала и бригад, определенных международными соглашениями. Также исключениями станут россияне, выезжающие за границу в связи со смертью близкого родственника. Пересечь границу с РФ смогут иностранцы, которые прибыли в связи с гибелью близкого человека. Запрет на пересечение границы не коснется россиян, проживающих на территории Калининградской области, которым нужно проехать транзитом домой или в основную часть России. При наличии российского паспорта границу можно будет пересекать гражданам РФ, Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

В РЖД продолжат движение поездов, следующих до Калининграда. Однако границу пересекать смогут только те пассажиры, у которых в паспорте есть отметка о регистрации в Калининградской области. Сохранены два состава из Москвы и Петербурга, следующие до Белоруссии. Пересекать границу могут только граждане РФ. В Россию через границу могут попасть жители СНГ, Абхазии, Южной Осетии, которые направляются на родину.

Ж/д перевозки между Россией и Финляндией отменены с 19 марта.