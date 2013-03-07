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Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере

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Сергей Лавров принял в Москве коллегу из Ханоя.

Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали главы внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров оценил взаимодействие между странами в вопросах обороны. В МИД РФ прибыл Буй Тхань Шон.

Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в "Единой России".

Фото и видео: МИД России

Теги: буй тхань шон, военное сотрудничество, вьетнам, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

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