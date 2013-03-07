Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере

Сергей Лавров принял в Москве коллегу из Ханоя.

Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали главы внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров оценил взаимодействие между странами в вопросах обороны. В МИД РФ прибыл Буй Тхань Шон.

Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности Сергей Лавров, глава МИД РФ

Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в "Единой России".

Фото и видео: МИД России