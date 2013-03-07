Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере

Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали главы внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров оценил взаимодействие между странами в вопросах обороны. В МИД РФ прибыл Буй Тхань Шон.
Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в "Единой России".
Фото и видео: МИД России
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