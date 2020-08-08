Финансовый оборот РФ и КНР - 109 миллиардов долларов.

Россия и Китай начали отказываться от доллара. Сейчас 46% сделок между двумя странами проводятся в американской валюте. В 2015 году их количество составляло 90%. Об этом сказано в отчёте Nikkei Asian Review.

Отмечается, что подобная тенденция приближает страны к финансовому альянсу, так как они обе заинтересованы в том, чтобы доллар перестал доминировать на мировом финансовом рынке. При этом сейчас 93% сделок в мире проводятся в долларах или евро.

Финансовый оборот РФ и КНР - 109 миллиардов долларов. Оборот всего мирового рынке финансов - 19 триллионов долларов.

Ранее Goldman Sachs рассказал о проблемах доллара.

Видео: Банк России