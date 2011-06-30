Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин

Глава России назвал приоритеты по председательству в БРИКС на 2024 год.

Москва готова сообща со странами БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) работать на международных площадках, включая ООН. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Российский лидер дал обещание коллегам, что в рамках председательства страны в 2024 году Россия первостепенное внимание уделит борьбе с международным терроризмом, а также распространением экстремисткой идеологии, противодействию в отмывании денежных средств, полученных криминальными методами.

Будем осуществлять плотную координацию с партнерами... Сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда