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Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований

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Глава РФ рассказал о развитии технологий и инновациях.

Москва  рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, а Москва готова делиться с международными партнерами технологиями, передовыми практиками и собственным опытом. В том числе речь идет о цифровой трансформации и использованию искусственного интеллекта. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Политик поприветствовал укрепление взаимодействия в сфере науки между членами "пятерки" в области глобальных инноваций.

Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд.

Владимир Путин, президент РФ

Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, владимир путин, инновации, наука, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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