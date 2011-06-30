Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований

Глава РФ рассказал о развитии технологий и инновациях.

Москва рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, а Москва готова делиться с международными партнерами технологиями, передовыми практиками и собственным опытом. В том числе речь идет о цифровой трансформации и использованию искусственного интеллекта. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Политик поприветствовал укрепление взаимодействия в сфере науки между членами "пятерки" в области глобальных инноваций.

Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд. Владимир Путин, президент РФ

Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда