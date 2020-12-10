Гинцбург подчеркнул, что переговоры ведутся со многими странами и находятся на разной стадии.

Россия готова принять турецкую делегацию для переговоров по "Спутник V". Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, с турецкой стороной сейчас ведутся переговоры о поставках в Турцию российской вакцины, о возможностях её исследования и производства на территории республики. Гинцбург подчеркнул, что переговоры ведутся со многими странами и находятся на разной стадии.

Где-то уже начаты пробные производства, где-то идут клинические испытания. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Ранее Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину "Спутник V".

Видео: YT / Россия 24