Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину "Спутник V".
Он отметил, что более 150 тысяч россиян получили вакцину в рамках массовой гражданской массовой вакцинации.
Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19.
Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России
Он имел ввиду сравнение с другими странами, в которых уже применяется подобный препарат.
Ранее Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации.
Видео: YT / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все