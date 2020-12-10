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Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину "Спутник V"

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Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину "Спутник V".

Он отметил, что более 150 тысяч россиян получили вакцину в рамках массовой гражданской массовой вакцинации.

Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19.

Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

Он имел ввиду сравнение с другими странами, в которых уже применяется подобный препарат.

Ранее Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации.

Видео: YT / Россия 24

Теги: вакцина от коронавируса, гинцбург, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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