Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину "Спутник V".

Он отметил, что более 150 тысяч россиян получили вакцину в рамках массовой гражданской массовой вакцинации.

Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19. Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

Он имел ввиду сравнение с другими странами, в которых уже применяется подобный препарат.

Ранее Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации.

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