Врач рассказал, как алкоголь влияет на прививку от коронавируса.

Александр Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации. По словам специалиста, речь о полном запрете на употреблении алкоголя во вемя вакцинации не идет. Однако медики рекомендуют воздерживаться от спиртного в течение трех дней после каждого укола в рамках прививочной кампании.

Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию Александр Гинцбург, эксперт

Врач объяснил, что данное правило будет действовать не только для тех, кто вакцинируется компонентами "Спутник V", но и для любой другой вакцины. Он уточнил, что распитие алкоголя значительно снижает иммунитет, а значит, эффективность прививок.

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Видео: YouTube / NEWSONE