Эксперт заявил, что коронавирус передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть носителями.

Эксперты полагают, что коронавирус никогда не получится уничтожить полностью. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что полное исчезновение коронавируса не представляется возможным, потому что вирус передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть носителями.

Она передается не только от человека к человеку, но и живет во многих как диких, так и домашних животных, как мы сейчас видим, включая норок Александр Гинцбург.

Предполагается, что ситуация с коронавирусом в России сможет стать управляемой к ноябрю 2021 года. Именно к этому времени 70% жителей страны получат прививки.

Ранее мы сообщали о том, что РФПИ сообщил о готовности производить вакцину от коронавируса на Украине.

Видео: Youtube/112 Украина