Ситуацию с COVID-19 в России могут взять под контроль в ноябре 2021 года

Основная задача — сделать данную инфекцию вакциноуправляемой.

Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки, когда в России могут взять под контроль пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению экспертов, ситуация с коронавирусом нормализуется тогда, когда 70% россиян будут вакцинированы.

У нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения Александр Гинцбург.

С января в России намерены выпустить не менее 6 млн доз вакцины от коронавируса в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что Глава Башкирии объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь.

Видео: Youtube/112 Украина