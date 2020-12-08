Глава Башкирии объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь

Оперштаб Башкирии разрешил общепиту работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил решение разрешить работать ресторанам в новогоднюю ночь. Так он намерен поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии COVID-19.

Известно, что рестораны не только будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, но и в дни каникул – с 6.00 утра до 2.00 ночи.

Каждый свой шаг мы выверяли исходя из того, насколько это ударит по малому бизнесу Радий Хабиров.

Отмечется, что соответствующее решение также принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный предложил рестораторам форматы работы в Новый год.

Видео: Международная неделя бизнеса