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Глава Башкирии объяснил решение разрешить ресторанам работать в новогоднюю ночь

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Оперштаб Башкирии разрешил общепиту работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил решение разрешить работать ресторанам в новогоднюю ночь. Так он намерен поддержать ресторанный бизнес, который пострадал во время пандемии COVID-19. 

Известно, что рестораны не только будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, но и в дни каникул – с 6.00 утра до 2.00 ночи. 

Каждый свой шаг мы выверяли исходя из того, насколько это ударит по малому бизнесу

Радий Хабиров.

Отмечется, что соответствующее решение также принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный предложил рестораторам форматы работы в Новый год.

Видео: Международная неделя бизнеса

Теги: башкирия, глава башкирии, новый год
Категории: Лента новостей, Новости России,

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